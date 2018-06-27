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ABD: 3 - Türkiye: 2

İSTANBUL / Salon: Nanjing Hakemler: Hernan Gonzalo Casamiquela (Arjantin), Joo-Hee Kang (Güney Kore) ABD: Larson, Murphy, Hill, Gibbemeyer, Akinradewo, Lloyd (Robinson, Drews, Bartsch-Hackley, Hancock, Dixon) TÜRKİYE: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem...

ABD: 3 - Türkiye: 2

İSTANBUL /

Salon: Nanjing
Hakemler: Hernan Gonzalo Casamiquela (Arjantin), Joo-Hee Kang (Güney Kore)
ABD: Larson, Murphy, Hill, Gibbemeyer, Akinradewo, Lloyd (Robinson, Drews, Bartsch-Hackley, Hancock, Dixon)
TÜRKİYE: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Meryem Boz, Cansu Özbay, Zehra Güneş, Şeyma Ercan, (Simge Şebnem Aköz, Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Gamze Alikaya, Aylin Sarıoğlu)
SETLER: 17-25, 21-25, 25-21, 25-15, 15-11
SÜRE: 128 dakika (26, 33, 29, 25, 15)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'de düzenlenen FIVB Uluslar Ligi 6'lı Finalleri B Grubu ilk maçında ABD'ye 3-2 yenildi.
Türkiye, gruptaki ikinci ve son maçını yarın TSİ 10.00'da Sırbistan ile oynayacak.

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