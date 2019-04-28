Abant Gölü Milli Parkı'nda farkındalık festivali yapıldı

İSTANBUL, () - Abant gölü ve çevresinin muhteşem doğası Uluslararası Farkınlık Festivali'ne ev sahipliği yaptı.

27 Nisan Cumartesi başlayan etkinlikte açık hava, bol güneş, yüksek enerji ve göl manzarası eşliğinde katılımcılar nefes ve biyoenerji çalışmaları yaptı. İki gün süren hafta sonu organizasyonunda bahara kucak açmanın verdiği coşkuyla 9 farklı değişim sanatı çalışması yapıldı. Bu çalışmaların içinde stres yönetimi, öfkeyi dönüştürme, korkuyu aşma, depresyondan özgürleşme programları, fiziksel egzersizler, nefes ve derin gevşeme teknikleri sunuldu.

Uluslararası Değişim Federasyonu’nun desteği ile gerçekleşen festival, “Değişim coşkusunu yaşa” teması ile yapıldı. Katılımcılara değişmek ve gelişmek için farkındalığı artıran teknikler sunuldu. Aynı zamanda değişim uzmanları eşliğinde kış aylarının ağırlığı, muhteşem doğada enerji çalışmaları ile atıldı. Yurtdışı konuklarla birlikte Türkiye’nin her yerinden gelen 400’e yakın kişi 2 gün boyunca harika göl manzarasında stres ve gerginliği attı, değişmek ve gelişmek için özgüven ve yaratıcılıkla doldu. Organizasyonu gerçekleştiren değişim uzmanlarının verdiği açıklamaya göre, kişisel gelişim için ihtiyaç olan hemen her konuda kitaba, basılı yayına da ulaşmak mümkün oldu.