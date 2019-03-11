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Abalı Denizlispor - Ümraniyespor: 0-0

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () STAT: Atatürk HAKEMLER: Ali Şansalan (xx), Gökmen Baltacı (xx), Murat Şener (xx) ABALI DENİZLİSPOR: Stachkowiak (xx) – Furkan (xx), Alperen (xx), Abdulkerim (xxx), Keremcan (xx), Deniz (xx), Mbamba (x) (Dk. 53 Burak...

Abalı Denizlispor - Ümraniyespor: 0-0

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Ali Şansalan (xx), Gökmen Baltacı (xx), Murat Şener (xx)
ABALI DENİZLİSPOR: Stachkowiak (xx) – Furkan (xx), Alperen (xx), Abdulkerim (xxx), Keremcan (xx), Deniz (xx), Mbamba (x) (Dk. 53 Burak Çalık x), Ziya (xx) (Dk. 89 Gökhan), Recep (xx), Aissati (xx), Kehinde (x) (Dk. 72 Mehmet Akyüz x)
ÜMRANİYESPOR: Burak (xxx) – Appindangoye (xxx), Alaaddin (xxx), Yasir (xx), Tarık (xx), Vasilogiannis (xx) (Dk. 90+2 Bahadır), Serkan (x) (Dk. 69 Madinda x), Recep (xx), Muhammed (xx), Leandrinho (xx) (Dk. 79 Dialiba x), Atabey (x)
SARI KARTLAR: Alaaddin, Serkan, Muhammed (Ümraniyespor), Kehinde, Aissati, Alperen, Gökhan  (Denizlispor)

SPOR Toto 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Abalı Denizlispor, zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta evinde Ümraniyespor’la golsüz berabere kaldı: 0-0. Abdulkerim’le 1 topu direkten dönen yeşil-siyahlılar 51 puana yükseldi ve averajla liderliğini sürdürdü. Ümraniyespor ise puanını 45 yapıp Süper Lig’e yükselme şansını sürdürdü.
11. dakikada ilk tehlikeli atağı Ümraniyespor geliştirdi. Leandrinho’nun ortasında Atabey kale dibinde topa dokundu. Meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti.
16. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Vasilogiannis sert vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.
34. dakikada Ümraniyespor savunmasında Tarık’tan seken topa Recep Niyaz ceza sahası içinde gelişine vurdu, kaleci Burak gole izin vermedi.
60. dakikada Keremcan’ın pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Burak Çalık yerden vurdu, açıyı kapatan kaleci Burak topa hakim oldu.
68. dakikada Burak Çalık’ın ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta kaleci Burak topa iki hamlede hakim oldu.
77. dakikada Denizlispor gole çok yaklaştı. Recep Niyaz’ın ortasında Abdulkerim kafayı vurdu. Ancak top üst direkten döndü.

 

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