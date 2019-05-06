Abalı Denizlispor Süper Lig'e koşuyor

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

SPOR Toto 1. Lig'de zirve mücadelesinde liderlik koltuğunda oturan Gençlerbirliği'ni deplasmanda müthiş bir oyunla 3-0 yenen Denizlispor, bitime 2 hafta kala Süper Lig kapısını ardına kadar araladı. Evinde yaşadığı kayıplar yüzünden camiasını endişelendiren yeşil-siyahlılar deplasmanlarda müthiş bir performans sergileyip 9 yıllık hasretine son vermek için geri sayıma geçti. En yakın takipçisi Hatayspor'un 5 puan önünde 2. sırada yer alan Denizlispor, bu hafta sahasında küme düşmesi kesinleşen ve puanı bulunmayan Kardemir Karabükspor'u yendiği takdirde resmen Süper Lig'e çıkacak.

Sezona sıkıntılarla başlayan ancak 9. haftada Osman Özköylü'nün yerine teknik direktör Yücel İldiz'in dümene geçmesiyle şahlanan Denizlispor hep zirve yarışının içinde yer aldı. Ligin 13. haftasında Süper Lig potasına adını yazdıran Ege ekibi bir daha ilk 2'nin içinden çıkmadı. İldiz yönetiminde 24 karşılaşmaya çıkan Denizlispor, yalnızca Osmanlıspor'a yenildi. Kariyerinde Karabükspor'u 2, Malatyaspor'u da 1 kez Süper Lig'e çıkaran Yücel İldiz'in Denizlispor'u 15 galibiyet, 8 beraberlik alıp toplamda 53 puanı hanesine yazdırdı. İldiz, bu hafta eski göz ağrısı Karabük karşısına Süper Lig için çıkacak.

Büyük avantajın kendilerinde olduğunu söyleyen Yücel İldiz, Süper Lig'e yükseleceklerine sonuna kadar inandığını söyledi. Şu an 1 puan önlerinde bulunan lider Gençlerbirliği'nin de kendileriyle birlikte mutlu sona ulaşacağına inandığını vurgulayan İldiz, "Öncelikle tüm rakiplerimize saygı duyuyoruz. Futbolcularım her maç ellerinden gelen çabayı gösterdi. Maalesef iç sahada beklenmedik kayıplar yaşadık. Ancak bu dezavantajı deplasmanlarda kazanarak yok ettik. Karabükspor karşılaşmasını kayıpsız geçerek Süper Lig'e çıkmış olacağız. Gençlerbirliği de bizimle birlikte Süper Lig'e çıkacaktır" dedi.

TARAFTAR ERYAMAN'DA ŞOV YAPTI

Denizlispor taraftarı Gençlerbirliği deplasmanında Eryaman Stadı'nda adeta tribün şov yaptı. Süper Lig yolundaki en kritik karşılaşmalardan birini oynayan yeşil-siyahlıları 2 bini aşkın taraftarı kale arkasında desteklerken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Maç boyunca susmayan ve oyuncuları ateşleyen Denizlili futbolseverler 90 dakika bitiminde büyük coşku yaşadı. Denizlisporlu futbolcular da attıkları gollerden sonra tribünlere giderek sevinçlerini paylaştı. Teknik direktör Yücel İldiz, müthiş bir taraftara sahip olduklarını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Ankara'da 2 binden fazla seyircimiz yanımızda oldu. Bize gönül verenlerin yansıttığı enerjiyle bugünlere kadar geldik. İnanılmaz bir şekilde bizi desteklediler. Bu hafta stadımızda Süper Lig'e çıkışımızı ilan edip tüm Denizli'yi sevince boğmak istiyoruz" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)