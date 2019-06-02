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Abalı Denizlispor Sissoko ile görüşüyor

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () SPOR Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Abalı Denizlispor, transferde Akhisarsporlu oyunculara gözünü dikti. Eski futbolcusu sol kanat Güray Vural'la prensipte anlaşma sağlayan, orta saha oyuncusu Helder Barbosa ile...

Abalı Denizlispor Sissoko ile görüşüyor

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

SPOR Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Abalı Denizlispor, transferde Akhisarsporlu oyunculara gözünü dikti. Eski futbolcusu sol kanat Güray Vural'la prensipte anlaşma sağlayan, orta saha oyuncusu Helder Barbosa ile de sona yaklaşan yeşil-siyahlılar, Abdoul Sissoko'yu da gündemine aldı. Malili futbolcunun menajerinin kulüp binasına gelerek Başkan Ali Çetin'le ön görüşme yaptığı öğrenilirken, pazarlıkların süreceği kaydedildi.
Teknik direktör Yücel İldiz'in istediği 29 yaşındaki deneyimli futbolcu son 3 sezon Akhisarspor'da top koşturdu. Güçlü fiziği ve tekniği ile dikkat çeken Sissoko, geride kalan sezonda 32 Süper Lig, 6 UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi. Oyuncunun sözleşmesi geçtiğimiz ay sonunda bitmişti.

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