Abalı Denizlispor - Kardemir Karabükspor maçından notlar (2)

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

SPOR Toto 1. Lig’de oynanan Abalı Denizlispor - Kardemir Karabükspor maçının devre arasında sahalarda ender görülen bir olaya rastlandı. Denizlispor’un ilk yarıyı 4-0 önde kapattığı maçın devre arasında sahaya binlerce kişi girdi. Daha çok çocuklardan oluşan taraftarlar tek kale maç yapmaya çalışırken, futbolseverler sahanın ortasına bayrak dikmeye çalıştı. İkinci yarının başlamasına kısa bir süre kala taraftarların sahadan çıkması için 2 kez anons yapıldı. Taraftarların tribünlere dönmesiyle takımlar sahaya çıktı.