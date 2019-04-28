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Abalı Denizlispor - Balıkesirspor Baltok: 0-0

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () STAT: Atatürk HAKEMLER: Mert Güzenge (xx), Özgür Ertem (xx), Habip Tiryaki (xx) ABALI DENİZLİSPOR: Stackhowiak (xx) – Alperen (xx), Oğuz (xx), Abdulkerim (xxx), Keremcan (xx), Burak Altıparmak (xxx), Aissati (xx),...

Abalı Denizlispor - Balıkesirspor Baltok: 0-0

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Mert Güzenge (xx), Özgür Ertem (xx), Habip Tiryaki (xx)
ABALI DENİZLİSPOR: Stackhowiak (xx) – Alperen (xx), Oğuz (xx), Abdulkerim (xxx), Keremcan (xx), Burak Altıparmak (xxx), Aissati (xx), Recep (xx) (Dk. 81 Mbamba), Ziya (xx), Burak Çalık (xx) (Dk. 68 Kehinde x), Mehmet (xx) (Dk. 90 Seddar)
BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic (xxx) – Okan (xxx), Cüneyt (xx), Glumac (xx), Doğa (xxx), Nizamettin (xxx), Furkan (xx), Sedat (xx), Cumali (xx), Otoo (xx), Beleck (xxx)
SARI KARTLAR: Glumac, Beleck, Okan (Balıkesirspor), Mbamba,Abdulkerim (Denizlispor)
KIRMIZI KART: Nizamettin (Balıkesirspor Baltok) (maç sonunda)

SPOR Toto 1. Lig’de geçen hafta deplasmanda Giresunspor’u 3-0 yenerek Süper Lig yolunda umutlanan Abalı Denizlispor, evinde Balıkesirspor Baltok’la golsüz berabere kalıp avantajı kaçırdı: 0-0.
İki takım da girdiği pozisyonları bir türlü değerlendiremezken, Denizlispor evinde üst üste 5. maçını da kazanamadı. Bu sonuçla 63 puana yükselen Denizlispor haftayı galibiyetle kapatan takipçisi Hatayspor’un 5 puan önünde bitime 3 hafta kala 2. sıradaki yerini korudu. Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, 90. dakika boyunca oyuncu değişikliğine gitmedi. 
26. dakikada sağdan Okan ortasında Otoo röveşatı vurdu, ancak kaleci Stackhowiak topu kontrol etmeyi başardı.
28. dakikada Sedat’ın ceza yayı üzerinden çektiği şutu kaleci Stackhowiak köşeden çeldi.
63. dakikada Ziya’nın ortasında topa iyi yükselen Mehmet Akyüz kafayı vurdu. Ancak meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti.  
74. dakikada Beleck’in pasında topla buluşan Otoo, Oğuz’dan sıyrılıp şutunu çekti. Otoo’nun müsait durumdaki vuruşunda top üstten auta çıktı.
90. dakikada Denizlispor mutlak golü kaçırdı. Kullanılan kornerde Seddar kafayı vurdu, Balıkesirsporlu Doğa topu çizgiden çıkarıp golü önledi.

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