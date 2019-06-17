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Aatif Chahechouhe Antalyaspor'da

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Çaykur Rizespor ile yollarını ayıran Aatif Chahechouhe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Antalyaspor, geçen sezon devre arasında Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a transfer olan ve gösterdiği...

Aatif Chahechouhe Antalyaspor'da
SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Çaykur Rizespor ile yollarını ayıran Aatif Chahechouhe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
Antalyaspor, geçen sezon devre arasında Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a transfer olan ve gösterdiği performansla dikkat çeken Aatif Chahechouhe ile prensipte anlaştı. Sezon sonunda Çaykur Rizespor'dan ayrılan ve tatilini geçirmek için Antalya'ya gelen Faslı oyuncu, Antalyasporlu yöneticilere görüşmelerde olumlu karşılık verdi. 32 yaşındaki futbolcunun bu hafta içinde kırmızı-beyazlı kulüple 2 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Memorial Antalya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Aatif Chahechouhe'ye, kardiyoloji, ortopedi, nöroloji, göz ve kulak burun boğaz muayeneleri yapıldı.
SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU
Antalyaspor, Faslı yıldızın transferini ise hazırladığı bir video ile sosyal medya hesabından duyurdu. Görüntülerde, otelde hasır koltukta oturup denizi izleyen Aatif Chahechouhe'ya Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, sosyal medya aracılığıyla, "Tatil bitti, şimdi çalışma zamanı" diye mesaj atıyor. Öztürk'ü telefonunda 'Başkan' diye kaydeden Aatif Chahechouhe de okuduğu mesaja, "Tamam başkanım" diye cevap verdikten sonra kramponlarını giyerek antrenmana başlıyor. Aatif Chahechouhe'nun topu sektirip kaleye gol attığı video, yıldız oyuncunun, "Biz Antalyasporuz" sözleriyle sona eriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Aatif Chahechouhe'nun yer aldığı video

FOTOĞRAFLI

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