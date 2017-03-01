A Millilerin,Finlandiya ve Moldova maçlarının biletleri tükenmek üzere

İSTANBUL () - MİLLİ TAKIM BİLETLERİNE HÜCUM

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, Finlandiya ile 24 Mart 2017 Cuma günü Antalya Stadyumu'nda oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri ve Moldova ile 27 Mart 2017 Pazartesi günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynayacağı hazırlık maçının biletlerinin genel satışı , Taraftar Kulübü Üyeleri için sürüyor.

ANTALYA VE ESKİŞEHİRLİ FUTBOLSEVERLERDEN YOĞUN İLGİ

Yoğun ilgi gören biletlerin tükenmek üzere olduğu belirtildi. Antalya ve Eskişehirli futbolseverler heyecanla milli takımı bekliyor.

Her iki maçın da bilet satışı internet üzerinden sadece taraftarkulubu.tff.orgsitesinden gerçekleşiyor.

TFF'den yapılan açıklamada; Milli Takım Taraftar Kulübü üzerinden ücretsiz olarak Beyaz Üye olunabiliyor. Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için biletle beraber, kişiye özel hediyeler veeshop.tff.org sitesinden sağlanacak indirim fırsatı bulunmakta.

Yoğun ilgi gören A Milli Takım'ın Finlandiya ve Moldova maçlarının biletleri tükenmek üzere. Biletler taraftarkulubu.tff.org adresi üzerinden satılıyor.

Müsabakalara, 1 kişi en fazla 4 adet bilet satın alabiliyor. Satın alınan biletler, futbolseverlere kargo ile ücretsiz olarak ulaştırılıyor.

Türkiye-Finlandiya Maçı Bilet Fiyatları:

1. Kategori: 50 TL

2. Kategori: 30 TL

3. Kategori: 15 TL

Türkiye-Moldova Maçı Bilet Fiyatları:

1. Kategori: 30 TL

2. Kategori: 20 TL

3. Kategori: 10 TL