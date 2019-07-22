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A Millilerin iç saha maçları İstanbul'da

A Milli Futbol Takımı; Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçlarını İstanbul'da oynayacak.  A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda kendi sahasında oynayacağı Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçlarının...

A Millilerin iç saha maçları İstanbul'da
A Milli Futbol Takımı; Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçlarını İstanbul'da oynayacak. 
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda kendi sahasında oynayacağı Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçlarının yerleri belli oldu. 
Türkiye ile Andorra arasında 7 Eylül 2019 Cumartesi günü oynanacak EURO 2020 eleme grubu müsabakasına Beşiktaş Park ev sahipliği yapacak. Maç saat 21.45'te başlayacak.
Millilerin, 11 Ekim 2019 Cuma günü Arnavutluk'u konuk edeceği karşılaşma ise Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.45 olacak.
Ay-yıldızlıların İzlanda ile 14 Kasım 2019 Perşembe günü saat 20:00'de yapacağı karşılaşma ise Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

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