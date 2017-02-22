A Millilerin, Finlandiya ve Moldova maçlarının öncelikli bilet satışı başladı

İSTANBUL- -A Milli Takımın, Finlandiya ile 24 Mart 2017 Cuma günü Antalya Stadyumu'nda oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu ve Moldova ile 27 Mart 2017 Pazartesi günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynayacağı hazırlık maçının öncelikli bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için biletle beraber, kişiye özel hediyelere indirim fırsatı bulunmakta.

Her iki maçın da bilet satışı internet üzerinden sadece taraftarkulubu.tff.org sitesinden gerçekleşecek. Milli Takım Taraftar Kulübü Beyaz Üyeleri için genel bilet satışı 26 Şubat Pazar günü başlayacak.

Müsabakalara, 1 kişi en fazla 4 adet bilet satın alabilecek. Satın alınan biletler, futbolseverlere kargo ile ücretsiz olarak ulaştırılacaktır.

Türkiye-Finlandiya Maçı Bilet Fiyatları:

1. Kategori: 50 TL

2. Kategori: 30 TL

3. Kategori: 15 TL

Türkiye-Moldova Maçı Bilet Fiyatları:

1. Kategori: 30 TL

2. Kategori: 20 TL

3. Kategori: 10 TL