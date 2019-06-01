A Milli takımda Özbekistan maçı öncesinde eğlenceli anlar

Tolga YILDIRIM - Namık Kemal KILINÇ / ANTALYA, () - Antalya'da kamp yapan A Milli Takım, yarın oynayacağı Özbekistan maçı öncesi düzenlenen etkinlikle keyifli dakikalar yaşadı. Hız trenine binen milliler heyecanlı olduğu gözlendi.

Milli Takım, UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda maçları öncesinde yarın Alanya'da yapılacak özel karşılaşmada Özbekistan ile karşılaşacak. Antalya kampında Özbekistan maçı öncesinde son antrenmanını yapan A Milli Takım daha sonra düzenlenen etkinlikte stres attı. Teknik direktör Şenol Güneş ve milli takım oyuncuları, Belek'teki The Land Of Legends Thema Park'ı ziyaret etti. Parkı gezen milli takım kafilesi, Hyper Coaster isimli hızlı trenine bindi.

Teknik direktör Şenol Güneş ve bazı oyuncuların binmediği hızlı trende bazı oyuncuların heyecanlandığı gözlendi. Trene binen milli oyuncu Cengiz Ünder, tren hareket etmeden önce kararını değiştirerek koltuğundaki kemerleri görevlilere açtırarak indi. Yaklaşık bin 500 metre uzunluğundaki trene binen milli futbolcular, maksimum 120 kilometre hıza ulaşan trende eğlenceli anlar yaşadılar. Emre Belözolğu ile Burak Yılmaz'ın trenden indikten sonra heyecanlı olduğu görüldü.

Etkinlikte A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 67'nci yaş günü de kutlandı. Şenol Güneş, alkışlar eşliğinde üzerinde resminin bulunduğu pastayı kesti. Daha sonra müzikal bot gösterisini izleyen milliler, parktan ayrıldı. Etkinlikte Şenol Güneş, Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi Fesih Tamince'ye milli takım oyuncuları tarafından imzalanan formayı hediye etti.

(FOTOĞARFLI)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Oyuncuların trene binişinden görüntüler

- Şenol Güneş'in doğum gününün kutlanması

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