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A Milli Takım’da hazırlıklar sürüyor
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 7 Eylül’de İstanbul’da Andorra ve 10 Eylül’de deplasmanda Moldova ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Riva Hasan Doğan Milli...
SPOR 03.09.2019, 18:01
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 7 Eylül’de İstanbul’da Andorra ve 10 Eylül’de deplasmanda Moldova ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 18.30'da başladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular 6 kişiden 3 gruba ayrıldıktan sonra kafa topu çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda yapılan top kapma ve pas çalışmaları yapıldı. Çalışma, yarı sahada yapılan çift kale maçlarla sona erdi.
Top kapma ve pas çalışmaları ile çift kale maç sırasında teknik direktör Şenol Güneş’in oyuncularına topu ayaklarından hızlı şekilde çıkarmaları ve oyunun yönünü değiştirmeleri konusunda uyarılarda bulunması dikkatlerden kaçmadı.
Öte yandan dün yapılan antrenmanda ayak bileği burkulan Nazım Sangare bugün çalışmada yer almadı. Nazım’ın yanı sıra Dorukhan Toköz, Ozan Tufan; kas sertleşmeleri olan Enes Ünal ve Emre Belözoğlu salonda bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Sakatlığı devam eden Okay Yokuşlu’nun ise tedavi ve rehabilitasyon süreci devam etti. Sakatlık geçiren Yusuf Yazıcı ise idmanı yarıda bıraktı.
A milliler, Andorra ve Moldova maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 18.30'da başladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular 6 kişiden 3 gruba ayrıldıktan sonra kafa topu çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda yapılan top kapma ve pas çalışmaları yapıldı. Çalışma, yarı sahada yapılan çift kale maçlarla sona erdi.
Top kapma ve pas çalışmaları ile çift kale maç sırasında teknik direktör Şenol Güneş’in oyuncularına topu ayaklarından hızlı şekilde çıkarmaları ve oyunun yönünü değiştirmeleri konusunda uyarılarda bulunması dikkatlerden kaçmadı.
Öte yandan dün yapılan antrenmanda ayak bileği burkulan Nazım Sangare bugün çalışmada yer almadı. Nazım’ın yanı sıra Dorukhan Toköz, Ozan Tufan; kas sertleşmeleri olan Enes Ünal ve Emre Belözoğlu salonda bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Sakatlığı devam eden Okay Yokuşlu’nun ise tedavi ve rehabilitasyon süreci devam etti. Sakatlık geçiren Yusuf Yazıcı ise idmanı yarıda bıraktı.
A milliler, Andorra ve Moldova maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
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