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A Milli Takım, Ukrayna maçının hazırlıklarına devam ediyor 

İSTANBUL-() A Milli Takım, 2 Eylül'de Ukrayna ve 5 Eylül'de Hırvatistan ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası eleme karşılaşmalarının hazırlıklarına, bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla...

A Milli Takım, Ukrayna maçının hazırlıklarına devam ediyor 

İSTANBUL-() A Milli Takım, 2 Eylül'de Ukrayna ve 5 Eylül'de Hırvatistan ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası eleme karşılaşmalarının hazırlıklarına, bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Mircea Lucescu, yardımcıları Tayfur Havutcu, Carlo Nicolini ve Kerem Yavaş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda milli futbolcuların hırslı ve istekli oldukları gözlendi. Tedavisi devam eden Burak Yılmaz, fizyoterapist eşliğinde salon çalışması, milli takım kampına bugün dâhil olan Emre Mor ise takımdan ayrı koşu yaptı. Kaleciler Volkan Babacan, Cenk Gönen ve Serkan Kırıntılı ise antrenör Alper Boğuşlu nezaretinde çalıştı. A Millilerin bu akşamki idmanı 1 saat 30 dakika sürdü.
A Milli Takım, yarın saat 10.30'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılacak antrenmanın ardından, saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ukrayna maçının oynanacağı Harkiv'e seyahat edecek.

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