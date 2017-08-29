A Milli Takım, Ukrayna maçı hazırlıklarını sürdürdü

2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna ve Hırvatistan ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarına devam etti.

Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışan A Milli Takım, ilk 15 dakikası basına açık olan antrenmana ısınma koşuları yaparak başladı. Ardından topla çalışan oyuncular, basına kapalı bölümde ise taktik ağırlıklı antrenman yaptı. Ay-yıldızlılar, yarın basına kapalı yapacağı çift idmanla hazırlıklarına devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenman

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Serhan TÜRK / İSTANBUL, ()