A Milli Takım Ukrayna'da



Serhan TÜRK-KHARKİV-() Dünya Kupası Grup Eleme maçında Ukrayna ile karşılaşacak olan A Mili Takım, Ukrayna'nın Kharkiv kentine geldi.

Kharkiv'de yaşayan 100 kadar Türk taraftar havalimanında takımı karşılarken, Teknik Direktör Mircea Lucescu ve yönetim kurulu üyesi Ali Dürüst'e çiçek verdiler. Özellikle Türk taraftarların Arda Turan'a yoğun ilgisi vardı. Milli takıma tahsis edilen otobüse binen futbolcular, ardından kamp yapacağı Kharkiv Place Oteli'ne gitti.

Yarın saat 19.00'da Lucescu'nun düzenleyeceği basın toplantısının ardından mililer, 19.15'te ilk 15 dakikası basına açık şekilde antrenman yapıp maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

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