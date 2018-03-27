A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu: ''Sonuç için değil ama oyun için mutluyum''

Ali DANAŞ/PODGORICA,()

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 2-2 sona eren Karadağ maçının ardından basın toplantısı düzenledi.

Maça iyi başladıklarını söyleyen Lucescu, duran topların Türkiye için tehlike yarattığına dikkat çekti.

Yeni bir takım olduklarının altını çizen teknik adam ''Daha yeni bir grubuz. Sonuç için mutlu değilim ama oyun için mutluyum'' ifadelerini kullandı.

Mircea Lucescu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Maça iyi başladık ve 2-0 öne geçtik ama Karadağ özellikle duran toplarda bize sorun yarattı. İyi bir ekibe karşı, güzel bir maç çıkardık. Rakip bizden daha tecrübeli, çünkü uzun zamandır beraber oynayan bir ekip. Biz ise daha yeni bir grubuz. Sonuç için mutlu değilim ama oyun organizasyonu açısından mutluyum. Çalışmalarımızda konuştuğumuz konuları arkadaşlarımız sahaya iyi yansıttı. İlk yarı 40 dakikaya kadar oyunun tamamen hakimiydik. Benim açımdan bu olumlu. Yakaladığımız fırsatları gole çevirmemiz durumunda, skor farklı olabilirdi. Rakibin bulduğu ikinci golde top kaybı sonucu birden fazla oyuncumuz oyundan düştü. Birçok oyuncumuz henüz çok genç. Serdar Aziz ve Gökhan Gönül'ün eksikliklerini hissettik ama diğer arkadaşlar için mutluyum. Bugün Ömer Bayram da oyuna girdi. Yavaş yavaş diğer isimler de milli takımdaki tecrübelerini artırıyor. Genel olarak oyuncu grubumuzu pek değiştirmeyi düşünmüyorum. Ama yine söylüyorum, eski arkadaşlarımızı da hiçbir şekilde bırakmış değiliz. Onların sağlık ve form durumları doğrultusunda onları da alacağız. Bizim bir oyun sistemimiz var artık. İlk yarı bir hata yaptık ama onun dışında ilk 40 dakika şut görmedik kalemizde. Mevcut oyun sistemimizi geliştireceğiz. Önemli olan oyunculara eksik olan güveni aşılamam. Rakip takımın performansını gayet iyi biliyordum. Oyuncularımı da uyardım bu konuda. Oyunu sonuna kadar bırakmadıklarını söyledim ve dediğim gibi de oldu. İlk gol ilk yarının sonunda, ikinci gol de ikinci yarının sonunda geldi. Aynı zamanda ikinci yarıda en iyi ekipleriyle oynadılar. Biz ise birçok genç oyuncumuzu oyuna soktuk."

Okay Yokuşlu'nun sakatlanarak oyundan çıktığını ifade eden Mircea Lucescu, Okay'ın bandaj yapması gerektiğini, ancak yapmadığı için sakatlandığını açıkladı ve 'Kendi hatası' dedi.

Lucescu, basın toplantısını Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne yükselen U19 Milli Takımı'nı tebrik ederek bitirdi.

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