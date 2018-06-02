A Milli Takım, Rusya maçına hazırlanıyor

NYON,()

A Milli Futbol Takımı, 5 Haziran Salı günü Moskova'da Rusya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına İsviçre'de yaptığı antrenmanla başladı.

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan Colovray Stadyumu'nda yerel saatle 11.00'de gerçekleştirilen idmana dün akşamki Tunus - Türkiye maçında uzun süre alan futbolcular katılmadı. Bu oyuncular, kamp otelinin kondisyon salonunda rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Sahada yer alan isimler ise ısınmanın ardından dar alanda pas ve taktik çalışma yaptı.

A Milli Takım, yarın aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek antrenmanla İsviçre'deki hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 15.00'te Cenevre'den Moskova'ya geçecek.

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