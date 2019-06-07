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A Milli Takım, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

İsmail AKKAYA - Hasan DÖNMEZ / KONYA, () - Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve beraberindeki futbolcular, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.  2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya'da Fransa ve 11...

A Milli Takım, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

İsmail AKKAYA - Hasan DÖNMEZ / KONYA, () - Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve beraberindeki futbolcular, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. 
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya'da Fransa ve 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, Antalya'da 11 gün süren kamp çalışmasının ardından dün Konya'ya geldi. Akşam saatlerinde maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda antrenman yapan kırmızı-beyazlılar, bugün Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Teknik direktör Şenol Güneş ve beraberindeki futbolculara, Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar,  müzedeki eserler hakkında bilgiler verdi. Mevlana'nın sandukası başında dua eden futbolcular, eserleri tek tek inceledi. O sırada müzeyi ziyarete gelenler de karşılarında milli futbolcuları görünce şaşırdı. Vatandaşlar futbolcular ve teknik heyetle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Yoğun ilginin olduğu ziyaretin ardından A Milli Takım, kamp yaptığı otele döndü.  
Teknik direktör Şenol Güneş, bugün saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Toplantının ardından A Milli Takım, yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Şenol Güneş ve futbolcuların müzeye gelişi 
- Müzedeki eserleri incelemeleri 
- Mevlana'nın sandukası başında dua etmeleri 
- Ziyaretçiyerin futbolculara ilgisi
- Detay görüntüler

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