A Milli Takım, İzlanda'ya hazırlanıyor 

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,() -

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri'inde 14 Kasım Perşembe günü İstanbul'da İzlanda ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün saat 18.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 20 dakikası baısna açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Sonrasında pas oynuyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde İzlanda maçının taktiksel çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

İRFAN CAN VE EMRE TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Milli takımda sakatlıkları süren İrfan Can Kahveci ve kaptan Emre Belözoğlu takımdan fizyoterapist eşliğinde düz koşu gerçekleştirdi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, yarın saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, İzlanda maçının son provasını da 19.30'da bu statta yapacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan detaylar

