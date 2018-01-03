Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Flash....!!!!! 2017 yılı enflasyonu yüzde 11.92
2017 yılı enflasyonu yüzde 11.92
Borsa Endeksi yıla rekorla başladı, dolar 3.80 liranın altında
Borsa Endeksi yıla rekorla başladı,...
Tüketici Hakem Heyetlerindeki yeni başvuru limiti yürürlüğe girdi
Tüketici Hakem Heyetleri başvuru limiti...

A Milli Takım, İran ile hazırlık maçı oynayacak

İSTANBUL, () Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın İran ile hazırlık maçı oynayacağını açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye - İran mücadelesi en geç Mayıs ayının son haftasında oynanacak. TFF'den...

A Milli Takım, İran ile hazırlık maçı oynayacak

İSTANBUL, ()

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın İran ile hazırlık maçı oynayacağını açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye - İran mücadelesi en geç Mayıs ayının son haftasında oynanacak.
TFF'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"İran Futbol Federasyonu ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında yapılan görüşmeler neticesinde A Milli Takımlar arasında 2018 FIFA Dünya Kupası finalleri öncesi özel bir maç yapılması için prensip anlaşmasına varıldı. İki ülke en geç Mayıs ayının son haftasında karşılaşacak. Rusya'daki Dünya Kupası finallerinde B Grubu'nda Portekiz, İspanya ve Fas ile mücadele edecek İran ile yapacağımız müsabakanın tarihi ve yeri ise daha sonra açıklanacak. A Milli Takımlar düzeyinde bugüne kadar Türkiye, İran ile oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alırken, hiç mağlup olmadı, attığı 12 gole karşılık kalesinde sadece bir gol gördü. Ay-Yıldızlılar, İran ile son olarak 20 Ocak 1974'te deplasmanda karşı karşıya geldi ve sahadan 1-0 galip ayrıldı."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,