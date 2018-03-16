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A Milli Takım'ın İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ maçları aday kadrosu açıklandı

İSTANBUL,() A Milli Futbol Takımının 23 Mart'ta Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Kasım'da Podgorica kentinde Karadağ ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı. Milliler, 19 Mart Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren...

A Milli Takım'ın İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ maçları aday kadrosu açıklandı

İSTANBUL,()

A Milli Futbol Takımının 23 Mart'ta Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Kasım'da Podgorica kentinde Karadağ ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı.
Milliler, 19 Mart Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. 
İrlanda Cumhuriyeti maçının hazırlıklarını bu tesiste sürdürecek A Milliler, karşılaşmadan bir gün önce Antalya'ya geçecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu, 22 Mart Perşembe günü Antalya Stadyumu'nda saat 19.00'da bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, toplantını ardından saat 19:30'da son çalışmasını gerçekleştirecek. 
A MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU ŞU ŞEKİLDE:
KALECİ: Okan Kocuk (İstanbulspor) Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor) Volkan Babacan (Medipol Başakşehir)
DEFANS: Gökhan Gönül (Beşiktaş) , Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf) Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ömer Toprak (Borussia Dortmund), Serdar Aziz (Galatasaray) Uğur Demirok (Trabzonspor), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Ömer Bayram (Teleset Mobilya Akhisarspor)
ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Emre Mor (Celta de Vigo), Serdar Gürler (Osmanlıspor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Selçuk İnan (Galatasaray), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Hakan Çalhanoğlu (AC Milan), Yunus Mallı (VfL Wolfsburg)
FORVET: Cenk Tosun (Everton FC), Enes Ünal, (Villarreal CF)

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