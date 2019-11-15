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A Milli Takım'ın aday kadrosunda değişiklik
İstanbul'da dün akşam İzlanda ile 0-0 berabere kalarak 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Takım'ın Andorra maçı aday kadrosunda değişiklik yapıldı. EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki son maçında 17...
SPOR 15.11.2019, 10:23
İstanbul'da dün akşam İzlanda ile 0-0 berabere kalarak 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Takım'ın Andorra maçı aday kadrosunda değişiklik yapıldı.
EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki son maçında 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Andorra'yla karşı karşıya gelecek A Milli Takım'ın, bugün bu ülkeye yapacağı yolculuğu öncesinde, aday kadroda değişikliğe gidildi. Yapılan değişikliğe göre; Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok aday kadrodan çıkarıldı. Bu futbolcuların yerine ise Ümit Milli Takım'ın Andorra maçı aday kadrosuna davet edilen Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür A Milli Takım'a alındı.
EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki son maçında 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Andorra'yla karşı karşıya gelecek A Milli Takım'ın, bugün bu ülkeye yapacağı yolculuğu öncesinde, aday kadroda değişikliğe gidildi. Yapılan değişikliğe göre; Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok aday kadrodan çıkarıldı. Bu futbolcuların yerine ise Ümit Milli Takım'ın Andorra maçı aday kadrosuna davet edilen Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür A Milli Takım'a alındı.
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