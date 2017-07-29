A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL, ()

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na İtalya'nın Bormio kentinde hazırlanan A Milli Takım, günü tek antrenmanla tamamladı.

Ay-yıldızlılar, başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde bir çalışma gerçekleştirdi. Milliler, antrenmanın başında ısınma hareketlerinin ardından kısa süreli taktik çalıştı. A Milli Takım, antrenmanın ikinci bölümünde Mavi ve Gri takıma ayrılarak maç yaptı.

Mavi Takımda Kenan Sipahi, Melih Mahmutoğlu, Tolga Geçim, Göksenin Köksal, Furkan Aldemir, Furkan Korkmaz, Doğuş Balbay, Barış Hersek ve Ömer Faruk Yurtseven; Gri Takımda ise Sinan Güler, Can Mutaf, Ali Muhammed, Sertaç Şanlı, Erkan Veyseloğlu, Metin Türen, Cedi Osman ve Berk Uğurlu yer aldı. Mavi Takım karşılaşmayı, 85-72 kazandı.

30 Temmuz Pazar gününü dinlenerek geçirecek olan ay-yıldızlılar, 31 Temmuz Pazartesi günü yapacağı çalışmalarla hazırlıklarını sürdürecek.