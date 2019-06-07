Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...
Genç öğretmen adayı neden canına kıydı
Genç öğretmen adayı neden canına...
Sudan ordusunun göstericilere müdahalesinde ölü sayısı 60’a çıktı
Sudan'da vahşet: 60 ölü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi...

A Milli Takım, Fransa'ya hazır

İsmail AKKAYA / KONYA () - A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın oynayacağı Fransa maçının son çalışmasını yaptı. Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de izledi.   2020...

A Milli Takım, Fransa'ya hazır

İsmail AKKAYA / KONYA () - A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın oynayacağı Fransa maçının son çalışmasını yaptı. Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de izledi.  
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 6 puanla H Grubu'nda averajla ikinci sırada yer alan Türkiye, grup lideri Fransa ile yarın saat 21.45'te Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda karşılaşacak. Kırmızı beyazlı ekip son çalışmasını maçın oynanacağı statta yaptı. Teknik direktör Şenol Güneş nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanı TFF Başkanı Nihat Özdemir de izledi. Özdemir, antrenman için sahaya çıkan futbolcularla tek tek selamlaştı. 
Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi. Sakatlığı devam eden Emre Belözoğlu antrenmanlara katılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Şenol Güneş'ten detay
- Nihat Özdemir'den detay
- Antrenmandan genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328