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A Milli Takım, FIFA sıralamasında 37'nci sıraya yükseldi 

İSTANBUL,() A Milli Futbol Takımı, bir basamak yükselerek 37'nci sırada yer aldı. FIFA'nın yapmış olduğu açıklamada Nisan ayı dünya sıralamasına göre, 714 puana sahip olan A Milli Futbol Takımı, 37'nci sıraya yükseldi. FIFA sıralamasında...

A Milli Takım, FIFA sıralamasında 37'nci sıraya yükseldi 

İSTANBUL,()

A Milli Futbol Takımı, bir basamak yükselerek 37'nci sırada yer aldı.
FIFA'nın yapmış olduğu açıklamada Nisan ayı dünya sıralamasına göre, 714 puana sahip olan A Milli Futbol Takımı, 37'nci sıraya yükseldi.
FIFA sıralamasında Almanya, liderliğini sürdürdü. Brezilya, 2'nci olurken, iki basamak birden yükselen Belçika ise 3'ncü sırada kendisine yer buldu.
FIFA'nın her ay düzenli olarak sunduğu sıralamada gelecek ayki açıklama Mayıs ayının 17'sinde yapılacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

1- Almanya 1533        
2- Brezilya 1384      
3- Belçika 1346        
4- Portekiz 1306       
5- Arjantin 1254       
6- İsviçre 1179       
7- Fransa 1166       
8- İspanya 1162     
9- Şili 1146  
10- Polonya 1118       
 

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