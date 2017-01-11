A Milli Takım, Eskişehir'de Moldova ile karşılaşacak

İSTANBUL- A Milli Takım, 27 Mart 2017 Pazartesi günü yeni Eskişehir Stadyumu'nda Moldova ile bir hazırlık maçı yapacak. Karşılaşmanın başlama saati TFF tarafından daha sonra açıklanacak.

Moldova karşılaşması ile birlikte A Milli Takım, tarihinde ilk kez Eskişehir'de bir maç oynayacak.

A Milli Takım, 27 Mart'taki rakibi Moldova ile bugüne kadar 8 kez karşılaştı. Bu müsabakaların 6'sından galibiyetle ayrılırken, 2'sinde ise berabere kaldı. 18 gol kaydederken, kalesinde ise 2 gol gördü.