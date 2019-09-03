A Milli Takım'da Yusuf Yazıcı şoku

A Milli Futbol Takımı'nın Andorra ve Moldova maçlarının hazırlıklarını sürdürdüğü günün tek idmanında Yusuf Yazıcı sakatlık geçirdi.Efecan Karaca ile çarpışan milli futbolcu, saha kenarına geldi. Burada buz tedavisi uygulanan Yusuf Yazıcı, daha sonra ise idmanı yarıda bıraktı ve sahadan ayrıldı. Yusuf Yazıcı'nın durumu, yapılacak testlerin ardından netlik kazanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yusuf Yazıcı'nın kenara gelişi

- Buz tedavisi uygulanması

- Sahadan çıkışı