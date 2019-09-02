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A Milli Takım'da Andorra ve Moldova maçlarının hazırlıkları başladı
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra ve 10 Eylül'de deplasmanda Moldova ile oynayacağı maçların hazırlıklarına başladı. Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar...
SPOR 02.09.2019, 19:36
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra ve 10 Eylül'de deplasmanda Moldova ile oynayacağı maçların hazırlıklarına başladı.
Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bugün toplanan A milliler, ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesinde takım toplantısı ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Toplu fotoğraf çekiminin ardından ısınma hareketleriyle başlayan antrenman top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.
Antrenmanda sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Enes Ünal, Dorukhan Toköz ve Ozan Tufan yer almazken, dün lig maçları olan Emre Belözoğlu, Abdulkadir Parmak, Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Deniz Türüç ve Efecan Karaca da rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.
Öte yandan antrenmanı A Milli Takım'dan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da takip etti.
Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bugün toplanan A milliler, ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesinde takım toplantısı ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Toplu fotoğraf çekiminin ardından ısınma hareketleriyle başlayan antrenman top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.
Antrenmanda sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Enes Ünal, Dorukhan Toköz ve Ozan Tufan yer almazken, dün lig maçları olan Emre Belözoğlu, Abdulkadir Parmak, Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Deniz Türüç ve Efecan Karaca da rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.
Öte yandan antrenmanı A Milli Takım'dan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da takip etti.
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Namaz Vakti 02 Eylül 2019
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|Güneş
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Puan Durumu
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|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0