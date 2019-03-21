A Milli Takım, Arnavutluk maçının hazırlıklarını tamamladı

Hasan Ali Kaldırım şoku

Ali DANAŞ / İŞKODRA () - 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında yarın Arnavutluk ile deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Takım, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Mücadelenin oynanacağı İşkodra Loro Boriçi Stadyumu'nda son çalışmasını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapan milliler, takım toplantısı ve ısınma hareketlerinin ardından maçla ilgili taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Fenerbahçeli milli oyuncu Hasan Ali Kaldırım, grip olduğu gerekçesiyle dinlenme amaçlı idmanı yarıda bıraktı ve ay yıldızlı takımın konakladığı otele gitti. Deneyimli oyuncunun Arnavutluk'a karşı oynayıp oynamayacağı yarın belli olacak.

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