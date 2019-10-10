A Milli Takım, Arnavutluk maçına hazır

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu'ndaki 7’nci maçında yarın Arnavutluk ile karşılaşacak olan A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı.Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tersisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde A Milli Takım, antrenman öncesi toplantı gerçekleştirdi. Şenol Güneş’in öğrencileri, gerçekleştirilen toplantısı sonrası ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Ardından pas çalışması gerçekleştiren Ay-Yıldızlılar, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise yarınki maçın taktik çalışmalarını gerçekleştirdi.ANTRENMAN ÖNCESİ ‘BARIŞ PINARI’ HAREKATINA DESTEKA Milli Takım’da oyuncular, antrenman sahasına “Barış Pınarı Harekatı’nda Kahraman Ordumuzun Yanındayız” yazılı pankartla çıkarak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yanında olduklarını gösterdiler.A Milli Takım, Arnavutluk ile Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yarın saat 21.45'te karşı karşıya gelecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Oyuncuların sahaya pankartla çıkması

- Antrenmandan detaylar