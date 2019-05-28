A Milli Takım, Antalya'da hazırlanıyor

Tolga YILDIRIM - Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA () - Antalya'da kamp yapan A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya'da Fransa, 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı sürüyor. 30 Mayıs'ta Antalya'da Yunanistan, 2 Haziran'da Alanya'da Özbekistan ile özel karşılaşma oynayacak ay yıldızlı ekip, Belek bölgesindeki Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta hazırlıklarını devam ettirdi. A milliler, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde kampın ikinci antrenmanını Zeynep Hotel'in sahasında yaptı.

Koşu ve ısınmayla başlayan antrenmanda milliler, top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümü, basına kapalı gerçekleştirildi.

Antrenmanda Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz ve Emre Taşdemir tedbir amaçlı fizyoterapist gözetiminde takımdan ayrı çalıştı. Takımıyla oynadığı maçta başına darbe alan Ozan Kabak, Antalya'daki hastanede kontrolleri devam ettiği için antrenmana katılmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Dürüst'ün de izlediği antrenmanda, teknik heyet ve futbolcular fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Takımın tam kadro basın mensuplarına poz vermesi

- Antrenmandan görüntü

- Şenol Güneş'ten detaylar

- Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)