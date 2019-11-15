A Milli Takım, Andorra maçı için İspanya'ya hareket etti

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki son maçı olan Andorra karşılaşması için İspanya'ya hareket etti. Şampiyonaya katılmayı garantileyen ay-yıldızlılar, İspanya'dan otobüsle Andorra'ya geçecek.İstanbul'da dün akşam İzlanda ile 0-0 berabere kalarak EURO 2020 biletini alan A Milli Futbol Takımı, H Grubu'ndaki son maçında pazar günü Andorra ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı kafile, Andorra'ya gitmek üzere İspanya'ya hareketi öncesinde saat 10.15 sıralarında İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan burada Andorra maçına ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İnşallah kazanıp döneceğiz. Artık kazanmaya alıştık. Çok iyi olacak" ifadelerini kullandı.A Milli Takım, saat 11.00'de özel uçakla İstanbul'dan İspanya'ya hareket etti. Ay-yıldızlılar, İspanya'dan otobüsle Andorra'ya geçecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Milli takım otobüsünün gelişi

- Şenol Güneş'in otobüsten inişi

- Havalimanı çalışanlarıyla fotoğraf çektirmesi

- Futbolcuların terminale girişleri

- Selim Soydan'ın açıklamaları

- Genel ve detaylar