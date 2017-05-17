A Milli Kadın Voleybol Takımı,finalde ev sahibi Azerbaycan ile eşleşti

ERCAN ATA / BAKÜ,() - AZERBAYCAN'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı final maçında Kırgızistan'ı 3-0 yenerek ev sahibi Azerbaycan ile eşleşti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 57 dakika süren karşılaşmada Kırgızistan'ı 25-9, 25-14 ve 25-12 mağlup ederek finale yükseldi.

Diğer yarı final maçında ise ev sahibi Azerbaycan, Tacikistan'ı 3-0 yenerek finalde Türkiye ile eşleşti. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki final

maçı yarın TSİ 18.30'da oynanacak.

