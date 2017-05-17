Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar, 3.40’ı geçti
Dolar, 3.40’ı geçti
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...

A Milli Kadın Voleybol Takımı,finalde ev sahibi Azerbaycan ile eşleşti

ERCAN ATA  / BAKÜ,() - AZERBAYCAN'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı,  yarı final maçında Kırgızistan'ı 3-0 yenerek ev sahibi Azerbaycan ile eşleşti.  A...

A Milli Kadın Voleybol Takımı,finalde ev sahibi Azerbaycan ile eşleşti

ERCAN ATA  / BAKÜ,() - AZERBAYCAN'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı,  yarı final maçında Kırgızistan'ı 3-0 yenerek ev sahibi Azerbaycan ile eşleşti. 
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 57 dakika süren karşılaşmada Kırgızistan'ı 25-9, 25-14 ve 25-12 mağlup ederek finale yükseldi.
Diğer yarı final maçında ise ev sahibi Azerbaycan, Tacikistan'ı 3-0 yenerek finalde Türkiye ile eşleşti. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki final
maçı yarın TSİ 18.30'da oynanacak.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246