A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'a set vermedi

İSTANBUL /

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, ev sahibi Tayland'ı 3 - 0 mağlup etti.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Huamark Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibi karşısında ilk seti 25-16, ikinci seti 25-18 ve üçüncü seti de 25-13'lük skorla üstün tamamlayan Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki dokuzuncu maçında 8'inci galibiyetini alarak puanını 24'e çıkardı.

Bu sonucun ardından A Milli Takım, Tayland etabında oynadığı karşılaşmaları 3'te 3 yaparak tamamladı.

Filenin Sultanları, 11-13 Haziran 2019 tarihlerinde Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecek Milletler Ligi'nin 4. haftasında ise; Çin, A.B.D. ve Polonya ile mücadele edecek.

(FOTOĞRAFLI)