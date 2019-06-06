Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...
Genç öğretmen adayı neden canına kıydı
Genç öğretmen adayı neden canına...
Sudan ordusunun göstericilere müdahalesinde ölü sayısı 60’a çıktı
Sudan'da vahşet: 60 ölü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'a set vermedi

İSTANBUL / 2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, ev sahibi Tayland'ı 3 - 0 mağlup etti. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Huamark Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibi karşısında...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'a set vermedi

İSTANBUL /

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, ev sahibi Tayland'ı 3 - 0 mağlup etti.
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Huamark Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibi karşısında ilk seti 25-16, ikinci seti 25-18 ve üçüncü seti de 25-13'lük skorla üstün tamamlayan Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki dokuzuncu maçında 8'inci galibiyetini alarak puanını 24'e çıkardı.
Bu sonucun ardından A Milli Takım, Tayland etabında oynadığı karşılaşmaları 3'te 3 yaparak tamamladı.
Filenin Sultanları, 11-13 Haziran 2019 tarihlerinde Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecek Milletler Ligi'nin 4. haftasında ise; Çin, A.B.D. ve Polonya ile mücadele edecek.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328