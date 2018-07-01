A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan gümüş madalya

Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri: 2-3

Nanjing,()

SALON: Nanjing Olympic Sports Centre

HAKEMLER: Susana Maria Rodriguez Jatvia (İspanya), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

TÜRKİYE: Meryem, Hande, Eda, Zehra, Meliha, Cansu, Simge (L) (Gamze, Aylin, Ebrar, Şeyma)

ABD: Larson, Bartsch-Hackley, Akinradewo, Lloyd, Murphy, Dixon, Robinson (L) (Drews, Hancock, Hill)

SETLER: 25-17, 22-25, 28-26, 15-25, 7-15

SÜRE: 126 dakika (24, 29, 34, 26, 13)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-2 mağlup oldu ve turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde son 4'te Avrupa Kıtası'nı temsil eden tek ülke olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, final maçında bugün son Dünya şampiyonu ABD ile karşılaştı.

Milliler, Nanjing Olympic Sports Centre'de oynanan mücadelede rakibine 25-17, 22-25, 28-26, 15-25 ve 7-15'lik setlerle 3-2 mağlup oldu ve turnuvayı ikinci sırada noktaladı. Ay yıldızlılar bu sonuçla gümüş madalyanın sahibi oldu.

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