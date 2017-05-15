A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kırgızistan'ı 3-0 yendi

ERCAN ATA / BAKÜ,() - AZERBAYCAN'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kırgızistan karşısında 3-0 galip geldi.

A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Kırgızistan ile karşılaşan Ay-Yıldızlı ekip, ilk seti 25-10 ikinci ve üçüncü seti 25-11 kazanarak mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı bu skorla grubunu ev sahibi Azerbaycan'ın ardından 2'nci sırada tamamladı.

Ay-yıldızlı ekibin yarı finaldeki rakibi Kırgızistan ile Tacikistan arasında oynanacak karşılaşmadan sonra belli olacak.