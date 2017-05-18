A Milli Kadın Voleybol Takımı gümüş madalyanın sahibi oldu

ERCAN ATA / BAKÜ,() - AZERBAYCAN'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, finalde ev sahibi

Azerbaycan'a 3-1 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bakü'de Kristal Salonu'nda oynanan final karşılaşması; 25-12, 23-25, 25-20 ve 25-21'lik setlerle sonuçlandı. Azerbaycan'ın altın madalya elde etiği oyunlarda, Kırgızistan bronz madalya kazandı.

Oyunlarıda derece alanlara ödülleri; Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov, Azerbaycan Milli Olimpiyat Komitesi As Başkanı Cengiz Huseynzade, Azerbaycan Voleybol Federasyonu Başkanı Cavid Qurbanov ve İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu Genel Sekreteri Faisal Abdulaziz tarafından verildi.

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