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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu

İSTANBUL,() - A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2021 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası eleme grubundaki rakipleri, bugün çekilen kura sonrası belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine...

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu

İSTANBUL,() -

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2021 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası eleme grubundaki rakipleri, bugün çekilen kura sonrası belli oldu.
İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu adına Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden Sertan Kırağası katıldı.
Ev sahibi İngiltere'nin dahil olmadığı kura çekiminde 47 ülke yer aldı. A Milliler, A Grubu'nda Hollanda, Rusya, Slovenya, Kosova ve Estonya eşleşti. 
Grup maçları 26 Ağustos 2019 - 22 Eylül 2020 tarihleri arasında oynanacak. Grup birincileri ve en iyi 3 grup ikincisinin direk Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacağı elemelerde, geriye kalan 6 grup ikincisi play off maçları oynayacak. 25 Eylül 2020 tarihinde Nyon'da yapılacak kura çekimi sonucunda 6 grup ikincisinin eşleşmeleri belli olacak. İki ayaklı oynanacak olan eleme maçları 19 ve 27 Ekim 2020 tarihlerinde oynanacak.

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