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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

İSTANBUL / Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. 27 Haziran - 07 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenecek...

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

İSTANBUL /

Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.
27 Haziran - 07 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenecek şampiyona öncesi A Milli Takım, 11 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da kampa girerek çalışmalarına başlayacak.
Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosuna çağırılan isimler şöyle;
"Bahar Çağlar, Melis Gülcan, Olcay Çakır Turgut, Kübra Erat, Derin Yaya, Pelin Derya Bilgiç, Gökşen Fitik, Sevgi Uzun, Meltem Avcı, Esra Ural Topuz, Tuğçe Canıtez, Tilbe Şenyürek, Ayşe Cora, Kiah Irene Stokes, Işıl Alben, İnci Güçlü, Merve Aydin, Cansu Köksal, İlayda Güner, Asena Yalçın, Kuanitra Holingsvorth"

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