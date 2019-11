A Milli Kadın Basketbol Takımı medya günü düzenlendi

A Milli Kadın Basketbol Milli Takımı, 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri E Grubu’nda oynayacakları Sırbistan ve Litvanya maçları öncesinde medya günü düzenledi. Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilen medya gününde Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan, A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ve A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın kaptanı Işıl Alben, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

HALUK YILDIRIM: İKİ MAÇI DA KAZANIP ELEMELERE İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYORUZ

Sırbistan ve Romanya maçlarını kazanarak elemelere iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirten Haluk Yıldırım, "Grubumuzda Sırbistan, Arnavutluk ve Litvanya bulunuyor. Dün toplandık, idmanımızı yaptık. Bugün de idman yapıp yarın Belgrad’a geçeceğiz. 14 Kasım Perşembe günü TSİ 19:00’da Sırbistan ile oynayacağız. Ardından 17 Kasım’da Mersin’de Litvanya ile oynayacağız. Bizim ikisi de grubumuzda direkt rakibimiz. 9 grup var, grupların birincileri şampiyonaya direkt katılacak. Ayrıca grubun en iyi 5 ikincisi de katılıp 14 takım tamamlanacak. Sırbistan maçı bizim için çok önemli bir maç. Mersin’deki basketbol severleri de pazartesi günü Litvanya maçına davet ediyoruz. İki maçı kazanıp, elemelere iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.

"SAHAYA KARAKTERİMİZİ KOYARSAK HER ŞEY BİZİM İÇİN DAHA KOLAY OLUR"

Gruptaki rakiplerini de değerlendiren Haluk Yıldırım, "Sırbistan çok iyi bir takım. Kadın basketbolunda her zaman yukarıyı hedefleyen bir takım. Son Avrupa Şampiyonası’nda da 3’üncü olarak madalya aldılar. Bizim için çok ciddi bir rakip. Litvanya’ya baktığımızda turnuvalarda şu ana kadar önemli bir başarıları yok. Altyapılarda geçen sene önemli başarılar elde ettiler. Hazırlanacak fazla bir vakit yok ama herkes için geçerli bu. Önemli olan sahada karakterimizi gösterebilmek. Bunu gerçekleştirebilirsek her şey bizim için daha kolay olur" diye konuştu.

YASEMİN HORASAN: HEDEFİMİZ ELEME GRUBUNU LİDER BİTİRMEK

Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu’nu lider bitirmeyi hedeflediklerini söyleyen A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan, "2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri’nin ilk ayağını Sırbistan maçı ile açacağız. İki gündür kamptayız, oynanan bir sezonun devamında toplandık. Bu açıdan oyuncularımızın form durumları, hazır olmaları bizleri biraz daha elimizi rahatlatıyor. Bu ayakta Sırbistan ve Litvanya ile iki maç yapacağız. Amacımız gruptan lider çıkarak Avrupa Şampiyonası’na gidebilmeyi garantilemek. Bu uzun bir süreç. İlk ayağını bu Kasım oynuyoruz, sonrakini önümüzdeki sene oynayacağız. Adım adım gidip, alabileceğimiz galibiyet alıp kendimizi Avrupa Şampiyonası’nda yer alacak şekilde konumlandırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

“SIRBİSTAN MAÇI BİZİ BİRAZ ZORLAYACAK”

Sırbistan maçının zor geçeceğini vurgulayan Horasan, "Sırbistan favori bir ekip. Geçtiğimiz Avrupa Şampiyonası’nda da üst sıralardaydılar. Kuvvetli bir ekip, kendi evlerinde oynayacaklar. O maç bizi biraz zorlayacak gibi gözüküyor. Ama bizimde iyi bir durumda olduğumuzu düşünüyorum. Hepimizin hedefi Avrupa Şampiyonası’na katılmak. Takımımızda bunun bilincinde. Umuyorum ki elimizden gelen her şeyin en iyisini yapıp, sonuna kadar savaşıp alabileceğimiz en iyi sonucu alacağız" ifadelerini kullandı.

CEYHUN YILDIZOĞLU: TEKRAR ESKİ GÜNLERİMİZE DÖNMEK İSTİYORUZ

Mili takım olarak eski günlerine dönmek istediklerini kaydeden A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, "Şu anda ligimizde en formda olan 15 oyuncuyu seçerek buraya gelmeye çalıştık. Tabii dışarıda kalan, buranın oyuncuları olup şu anda tercih etmediğimiz oyuncular var ama bu durum yetersizliklerinden dolayı değil, oynayacağımız rakibe göre oyuncu seçmeye gayret ettik. Gelen oyuncuların isteği ve konsantrasyonu iyi durumda. Sırbistan ile oynayacağımız zor bir eşleşme var, 2 günden beri hazırlanıyoruz. Son oynadığımız Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda onlarla 1 Fransa’da, 2 tane de Sırbistan’da özel maç yapmıştık, üçünü de kaybetmiştik. Son yıllarda yükselişte olan hem Avrupa hem dünya şampiyonalarının başı olmuş, iyi bir ekiple karşı karşıya geleceğiz. Tekrar eski günlerimize dönmek istiyoruz, biliyorsunuz jenerasyon geçişi var. Bu süreç bizim için sancılı geçiyor. Gerek altyapı milli takımlarımızdaki oyuncularımızın b liginde oynuyor olmasından, gerek de Türk kadın basketbolundaki düşüşten dolayı sancılı bir dönem geçiyor ama çok çalışarak, fedakarlık yaparak, iyi oynayarak Avrupa Basketbol Şampiyonası’na geçmek istiyoruz" diye konuştu.

“İKİ MAÇTA BİZİM İÇİN ZORLU GEÇECEK”

Sırbistan ve Litvanya maçlarının zor geçeceğini belirten Ceyhun Yıldızoğlu, "Kiah’da bir problem var, onun yerine Quanitra bizimle birlikte olacak. Litvanya, kendi ülkeleri dışında oynayan oyunculara sahip, alt jenerasyonlardan gelen oyuncuları var. 2 maç da bizim için zorlu geçecek ama bunları kazanmak için şansımız var. Beraber oynayabilir, beraber çalışabilir, hücum ve savunma yapabilirsek daha farklı bir milli takım olacağına inanıyorum. Bir geçiş dönemindeyiz ama oyuncular da birbirlerini ve yaşadığımız süreci anlama gayreti içindeler. Dolayısıyla zor ama şansımız olan bir eleme grubu oynayacağız" şeklinde konuştu.

"LİTVANYA MAÇINDA SEYİRCİ DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Litvanya ile Mersin’de oynayacakları mücadelede Türk halkından destek isteyen Yıldızoğlu, "Türk Milli Takımı’nın şimdiye kadar oynadığımız tüm şehirlerde Türk seyircisi arkasında oldu. Mersin’de de bu potansiyeli yakalayabileceğimizi düşünüyorum, özellikle Litvanya maçında seyirci desteğine çok ihtiyacımız var. İnşallah bizi yalnız bırakmazlar" dedi.

IŞIL ALBEN: TÜM KONSTRASYONUMUZ SIRBİSTAN MAÇINDA

Takım olarak önlerinde Sırbistan maçına odaklandıklarını ifade eden A Milli Kadın Basketbol Takım kaptanı Işıl Alben, "Hiçbirimizi mutlu etmeyen bir Avrupa Şampiyonası geçirmiştik. Sonrasında da şimdi Sırbistan gibi güçlü bir ekip ile kendi evlerinde oynayacağız. Zaten ekol olmuş, çok güçlü bir takım. Bizim için çok önemli bir maç. Gruplarda birinciler ve en iyi 5 ikinciler çıkıyor. Bir avantaj sağlamak istiyoruz. O yüzden tüm konsantrasyonumuz Sırbistan maçında, çalışmalarımızı da bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Sonrasında evimizde Mersin’de Litvanya ile oynayacağız. Onlarda tehlikeli bir takım. Seyircisi önünde iyi oynayıp galibiyetlere alışmış bir milli takımımız var. İlk olarak Sırbistan maçında kazanmak için oynayacağız, sonrasında da seyircimiz önünde Litvanya karşısında galip geleceğiz" dedi.

"GEÇTİĞİMİZ AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDAN GEREKLİ DERSLERİ ÇIKARDIK"

Geçtiğimiz Avrupa Şampiyonası’ndaki hatalarında ders çıkardıklarını belirten Işıl Alben, "Genç oyuncular diyoruz ama çok uzun süredir beraber oynuyoruz. Geçiş sürecinde adaptasyon süreci güzel oldu. Çok ciddi süreler alarak sorumluluk almaya başladılar. Takım içinde herhangi bir problem yok. Zaten hepimizde saha dışında da çok iyi arkadaşız. Avrupa Şampiyonası’nda geçiş süreci hayal kırıklığı oldu diyebiliriz. Bu hepimiz için tecrübe oldu. Şimdi oradan dersler çıkarıp önümüzdeki Avrupa Şampiyonası Eleme maçlarına konsantre olacağız" açıklamalarında bulundu.

A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI SIRBİSTAN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu’nda deplasmanda Sırbistan ve ardından Mersin’de Litvanya ile karşılaşacak olan Türkiye, hazırlıklarını Sinan Erdem Spor Salonu’nda yaptığı antrenmanla devam etti. 14 Kasım Perşembe günü elemerin ilk maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak Milliler, yarın bu ülkeye hareket edecek.

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde E Grubu’nda yer alan A Milli Kadın Basketbol Takımı 14 Kasım Perşembe günü deplasmanda TSİ 19.30’da Sırbistan ile, 17 Kasım Pazar günü ise Mersin’de saat 17.30’da Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Haluk Yıldırım’ın açıklamaları

- Yasemin Horasan’ın açıklamaları

- Ceyhun Yıldızoğlu’nun açıklamaları

- Işıl Alben’in açıklamaları

- Genel detaylar

- Antrenmandan detaylar