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A Milli Futbol Takımı, Moldova'ya gitti

ANIL UÇAN/İSTANBUL() A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarın Moldova ile oynayacağı karşılaşma için bu ülkeye gitti. A Milliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Moldova'nın...

SPOR 09.09.2019, 11:48
A Milli Futbol Takımı, Moldova'ya gitti

ANIL UÇAN/İSTANBUL()

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarın Moldova ile oynayacağı karşılaşma için bu ülkeye gitti.
A Milliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Moldova'nın başkenti Kişinev'e hareket etti.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, müsabakanın oynayacağı Zimbru Stadyumu'nda saat 20.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Milli takım, hazırlıklarını saat 21.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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