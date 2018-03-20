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A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti maçının hazırlıklarına devam etti

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,() A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ve deplasmanda oynayacakları Karadağ karşılaşmasının hazırlıklarına TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklarına devam etti. A Milli Futbol...

A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti maçının hazırlıklarına devam etti

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,()

A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ve deplasmanda oynayacakları Karadağ karşılaşmasının hazırlıklarına TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklarına devam etti.
A Milli Futbol Takımı, 23 Mart Cuma günü Antalya'da oynayacağı İrlanda Cumhuriyeti maçının hazırlıklarına devam etti. Riva'da bulunan Hasan Doğan ve Kamp Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen çalışma düz koşuyla başladı. Antrenmanın devamında istasyon çalışması yapan Milliler pas çalışması ve 5'e 2 top kapma oyunuyla çalışmaya devam etti. Kaleciler ise antrenör eşliğinde koşunun ardından takımdan ayrı olarak çalıştı.
Çalışmada sol baldırında sakatlığı bulunan Cenk Tosun, bağırsak enfeksiyonu geçiren Hakan Çalhanoğlu ve sağ ayak travması bulunan Selçuk İnan takımdan ayrı olarak çalıştı.
TFF Başkanvekilleri  Ali Dürüst ve Servet Yardımcı da çalışmayı saha kenarında takip etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenmandan detaylar
-Lucescu'dan detaylar
-Ali Dürüst'ün antrenmanı takip etmesi
-Takımdan ayrı çalışan oyunculardan görüntüler
 

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