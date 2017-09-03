Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Moskova'da gösteri yapan uçak düştü
Moskova'da gösteri yapan uçak düştü
Rodos Adası açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem
Rodos adası açıklarında korkutan deprem
CHP'li Emir: Yargı sonucu olmaksızın cezaevleri tıka basa dolu
Cezaevleri tıka basa doldu, işte...
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı

A Milli Futbol Takımı Eskişehir'e geldi

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 7'nci maçında deplasmanda Ukrayna'ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçı için Eskişehir'e geldi. Ukrayna'nın Kharkiv şehrindeki Metalist Stadyumu'nda dün oynanan...

A Milli Futbol Takımı Eskişehir'e geldi

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 7'nci maçında deplasmanda Ukrayna'ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçı için Eskişehir'e geldi.
Ukrayna'nın Kharkiv şehrindeki Metalist Stadyumu'nda dün oynanan karşılaşmada Ukrayna'ya 2-0 yenilen A Milli Futbol Takımı'nı taşıyan uçak, bugün saat 13.20'da Eskişehir'deki Hasan Polatkan Havaalanı'na indi. Yenilgi nedeniyle moralleri bozuk olduğu gözlenen futbolcular ile teknik direktör Mircea Lucescu, havaalanı önünde bekleyen otobüse bindi. Futbolcuları havaalanı önünde az sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirdi.
Milli takım kafilesini taşıyan otobüs polislerin geniş güvenlik önlemleri altında konaklayacakları Tasigo Otel'e getirildi. Milli Takım futbolcuları bu akşam Eskişehirspor Henefi Demirkol Tesisleri'nde basına kapalı olarak antrenman yapacak. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Havaalanının dışından,
-Lucescu ve futbolcuların havalalanından çıkıp otobuse binmeleri,
-Bazı taraftararın futbolcularla fotoğraf çektirmeleri,
-Otel önüne gelen otobüsten inen futbolcular

HABER-KAMERA:EYÜP KELEBEK-ESKİŞEHİR,()
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314