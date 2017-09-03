A Milli Futbol Takımı Eskişehir'e geldi

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 7'nci maçında deplasmanda Ukrayna'ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçı için Eskişehir'e geldi.

Ukrayna'nın Kharkiv şehrindeki Metalist Stadyumu'nda dün oynanan karşılaşmada Ukrayna'ya 2-0 yenilen A Milli Futbol Takımı'nı taşıyan uçak, bugün saat 13.20'da Eskişehir'deki Hasan Polatkan Havaalanı'na indi. Yenilgi nedeniyle moralleri bozuk olduğu gözlenen futbolcular ile teknik direktör Mircea Lucescu, havaalanı önünde bekleyen otobüse bindi. Futbolcuları havaalanı önünde az sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Milli takım kafilesini taşıyan otobüs polislerin geniş güvenlik önlemleri altında konaklayacakları Tasigo Otel'e getirildi. Milli Takım futbolcuları bu akşam Eskişehirspor Henefi Demirkol Tesisleri'nde basına kapalı olarak antrenman yapacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Havaalanının dışından,

-Lucescu ve futbolcuların havalalanından çıkıp otobuse binmeleri,

-Bazı taraftararın futbolcularla fotoğraf çektirmeleri,

-Otel önüne gelen otobüsten inen futbolcular

HABER-KAMERA:EYÜP KELEBEK-ESKİŞEHİR,()

