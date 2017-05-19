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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filistin'i 3-0 yenerek yarı finale yükseldi

BAKÜ () - Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filistin'i 3-0 mağlup ederek yarı finale çıktı. Milliler, A Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında başkent Bakü'deki Kristal Salonu'nda...

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filistin'i 3-0 yenerek yarı finale yükseldi

BAKÜ () - Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filistin'i 3-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.
Milliler, A Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında başkent Bakü'deki Kristal Salonu'nda Filistin ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar, 25-15, 25-8 ve 25-6 biten setler sonucunda rakibini 3-0 yenerek grubunu ikinci tamamladı ve yarı finale adını yazdırdı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, B Grubu'nu lider bitirmeyi garantileyen İran ile yarı finalde yarın karşı karşıya gelecek.
 

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