A Milli Erkek Voleybol Takımı, Azerbaycan'a 3 - 2 yenildi

Ercan ATA - BAKÜ / (FOTOĞRAFLI)

4. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Erkek Voleybol Takımı, ev sahibi Azerbaycan'a 3 - 2 mağlup oldu.

A Grubu'ndaki ikinci maçında Azerbaycan ile karşılaşan Türkiye, ilk seti 28-26 kaybedip, ikinci seti 25-13 önde tamamladı. Üçüncü seti ev sahibi 25-17 alırken, dördüncü seti de Türkiye 25-19 önde bitirdi. Son seti ise 18-16 kaybeden Türkiye, maçtan 3-2 mağlup ayrıldı.

Bu arada karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da medya kuruluşlarının spor servislerinin yöneticileriyle izledi.

Heyecanlı olduğu gözlenen Kılıç, zaman zaman yaptığı tezahüratlarla da millilere destek verdi.

Milliler, gruptaki üçüncü maçında 15 Mayıs'ta Pakistan ile karşılaşacak.

