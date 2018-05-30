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A Milli Erkek Voleybol Takımı 4’te 4 yaptı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN () A MİLLİ Erkek Voleybol Takımı, Samsun’da oynanan 2018 CEV Avrupa Ligi Altın Kategori B Grubu dördüncü maçında Slovenya’yı 3-0 yendi. Samsun Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda çekişmeli geçen maçta...

A Milli Erkek Voleybol Takımı 4’te 4 yaptı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN ()

A MİLLİ Erkek Voleybol Takımı, Samsun’da oynanan 2018 CEV Avrupa Ligi Altın Kategori B Grubu dördüncü maçında Slovenya’yı 3-0 yendi.
Samsun Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda çekişmeli geçen maçta milliler, güçlü rakibi karşısında taraftarların da büyük desteği ile galip geldi.
B Grubu’nda oynadığı üç karşılaşmadan da galibiyet ile ayrılan millilere, Samsun Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda da büyük destek vardı. Tamamı dolu tribünler önünde oynanan mücadelede seyircisinin de desteğini alan milli takım, rakibini 25-22, 25-15 ve 25-19’luk setlerle 3-0 mağlup ederek CEV Altın Avrupa Ligi’nde 4’te 4 yaparak namağlup liderliğini sürdürdü.
Milliler, CEV Altın Avrupa Ligi’ndeki beşinci maçında, 2 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Hollanda’ya konuk olacak. Hollanda’nın Sliedrecht şehrindeki Sporthal De Basis’te oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 18.00’de başlayacak.

SALON: Samsun Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu
HAKEMLER: Andrea Puecher (İtalya), Ozan Sarıkaya (Türkiye)
TÜRKİYE: Murat, Burak, Vahit Emre, Metin, Gökhan, Mert Matic, Burak Mert (L) (Yasin, Alperay (L), Hakkı)
SLOVENYA: Klobucar, Stalekar, Detela, Stern, Kozamernik, Planinsic, Toman (L) (Jereb, Okroglic, Videcnik, Mijatovic)
SETLER: 25-22, 25-15, 25-19
SÜRE: 76 dakika

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