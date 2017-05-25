A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2018 Dünya Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri 2. etap ikinci maçında İzlanda'yı 3-0 mağlup etti

İzlanda- Türkiye:0- 3

İSTANBUL- Türkiye, Fransa'nın Lyon kentindeki De Gerland Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada İzlanda'yı 25-18, 25-23 ve 25-17'lik setlerle 3-0 yendi. Avrupa Kıta Elemeleri 2. etap A Grubu'nda çıktığı 2 maçı da kazanan ay-yıldızlılar, yarın TSİ 21.30'da Fransa ile karşılaşacak. Elemelerde 2. etap, 6 grupta gerçekleştirilecek. Gruplarını birinci sırada tamamlayan 6 takım, finallere direkt katılma hakkı elde edecek. Gruplarında ikinci olan 6 takım ise elemelerde 3. etaba katılacak. Bu grubu birinci bitiren takım da finallerde yer alacak.

