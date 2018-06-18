Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Millet Kıraathanesi örneği ilk Zeytinburnu'nda
Prof. Dr. Erbaş Millet Krıaathanesi'nde
Akşener: Halep'te, Türkiye'den vatanına giden Suriyeliler ile iftar edeceğim
Egitimde performans sistemii kaldırılacak
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
SON DAKİKA! Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak
Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosu açıklandı

Wilbekin de kadroda İSTANBUL,() Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosu açıklandı. Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, millilerin 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 28 Haziran...

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosu açıklandı

Wilbekin de kadroda

İSTANBUL,()

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosu açıklandı.
Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, millilerin 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 28 Haziran Perşembe günü Ukrayna ve 1 Temmuz Pazar günü İsveç ile oynayacağı maçlar öncesi kadroyu belirledi.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından açıklanan kadroda, Darüşşafaka Basketbol'un yıldız oyuncusu Amerikalı oyun kurucu Scottie Wilbekin de yer aldı.
A Milli Takım'ın kadrosu şu şekilde:
Doğuş Balbay, Rıdvan Öncel, Sertaç Şanlı, Semih Erden, Kartal Özmızrak, Scottie Wilbekin, Buğrahan Tuncer, Melih Mahmutoğlu, Göksenin Köksal, Ege Arar, Ayberk Olmaz, Berk İbrahim Uğurlu, Metin Türen, Metecan Birsen, Barış Ermiş, Cedi Osman, Furkan Korkmaz.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325